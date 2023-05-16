الاحتلال يقتحم مخيم في أريحا ويصيب شابا

الوكيل الاخباري - أصيب شاب واعتقل 5 آخرين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.

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وقالت مصادر، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، والعشرات أصيبوا بالاختناق بالغاز وعولجوا ميدانيا، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات.



ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وحاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 فلسطينيين، بينهم ثلاثة أشقاء من عائلة اللدعة.

وفا