الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الـ16 على التوالي

الوكيل الاخباري - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض حصارها على مدينة أريحا، لليوم الـ16 على التوالي.

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وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال تعيق بحواجزها العسكرية خروج المواطنين من مدينة أريحا، وتجبرهم على الوقوف والانتظار لساعات طويلة، على الحواجز العسكرية، وتفتش مركباتهم، والتدقيق في هويات المارة.



ويقيم الاحتلال حواجزه على المدخلين الشماليين للمدينة في طريقي "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشرقي المعروف بالبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة.



وأدت انتهاكات الاحتلال في أريحا منذ مطلع العام الجاري، وفق آخر الإحصائيات لمحافظة أريحا والأغوار، إلى استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 45 آخرين، إضافة لـ137 معتقلا وهدم 12 منزلا وتوجيه إخطارات بالهدم لـ55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.

وفا