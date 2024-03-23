السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يمنع الهلال الأحمر من دخول الأقصى

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السبت، 23-03-2024 02:29 ص

الاحتلال يمنع الهلال الأحمر من دخول الأقصى

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الوكيل الاخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقمها من دخول المسجد الأقصى للقيام بعملها، في وقت شهد فيه المسجد تزايدا في أعداد المصلين وصل نحو 120 ألفا في صلاة الجمعة ونحو 100 ألف في صلاة التراويح.اضافة اعلان


وقالت الجمعية في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت طواقم ومتطوعي الإسعاف من الدخول إلى باحات المسجد الأقصى لتقديم خدماتهم الإنسانية والإسعافية للمصلين في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك دون إبداء أسباب ذلك.

وأشارت إلى منع طواقمها من إقامة عياداتها الميدانية في محيط مدينة القدس لتقديم خدماتها للمصلين الوافدين من خارج المدينة.

واعتبرت الجمعية أن منع طواقمها من أداء عملها الإنساني انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحتم على قوات الاحتلال عدم التعرض للطواقم الطبية ومنعها.

 




 

 


 

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