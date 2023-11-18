الاحتلال ينذر مستشفى الشفاء بالاخلاء خلال ساعة

الوكيل الإخباري- انذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة وفقا لما اكد مصدر طبي لموقع الجزيرة .

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وكان قد افاد رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بـغزة أحمد مفيد المخللاتي بتصريحات مسبقة ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسرقة عدد من الجثث من داخل مجمع الشفاء الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.



وقال المخللاتي للجزيرة إن أغلب الجرحى والمرضى في قسم العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي توفوا لانقطاع الأكسجين والوقود. وأضاف أن هناك 36 طفلا خدجا يعانون من الأمراض لعدم توفر المياه والأدوية.





ويستمر عدوان الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي لعدة ايام حيث قام بقصف محيطه لأكثر من مرة واقتحام مبانيه بزعم تنفيذ عمليات حول وجود مختطفين بداخله .