السبت 18-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن سلاح الجو الملكي الأردني

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

الصفدي يكشف حقيقة ارسال قوات عربية إلى غزة

الصفدي: حرب الاحتلال على غزة عدوان سافر

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

قفزة على سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم .. هكذا بلغ سعر الشراء

عاجل

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

السبت، 18-11-2023 09:20 ص

الاحتلال ينذر مستشفى الشفاء بالاخلاء خلال ساعة

427


الوكيل الإخباري- انذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطباء والمرضى والنازحين لإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة وفقا لما اكد مصدر طبي لموقع الجزيرة .

اضافة اعلان


وكان قد افاد رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بـغزة أحمد مفيد المخللاتي بتصريحات مسبقة ان  قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بسرقة عدد من الجثث من داخل مجمع الشفاء الطبي، الذي أكد مديره محمد أبو سلمية أن كل من فيه يتعرض لإبادة جماعية.


وقال المخللاتي للجزيرة إن أغلب الجرحى والمرضى في قسم العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي توفوا لانقطاع الأكسجين والوقود. وأضاف أن هناك 36 طفلا خدجا يعانون من الأمراض لعدم توفر المياه والأدوية.

ويستمر عدوان الاحتلال على مجمع الشفاء الطبي لعدة ايام حيث قام بقصف محيطه لأكثر من مرة واقتحام مبانيه بزعم تنفيذ عمليات حول وجود مختطفين بداخله .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ywUIa

سرايا القدس تعلن استهداف 7 آليات إسرائيلية

اعتقال.jpg-c0dc7372-be62-411e-a960-72578afe90b9

الاحتلال يعتقل شقيقين من بيرزيت

غزة-2231013072008214~

المبعوث الأميركي: نرفض تهجير أهالي غزة

444444444

ارتفاع عدد الشهداء في الضفة منذ 7 اكتوبر إلى 212 شهيداً

KA63WnzwxtN49eVcdwzYAFXeugWrs16NIyyy9jXo

وصول جثامين 63 شهيدا إلى المستشفى الإندونيسي بغزة فجر السبت

7-2

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من طوباس

أخبار متعلقة
2244254_0

رئيس قسم جراحة العظام بمجمع الشفاء: لن نغادر إلا مع المرضى

1318946403

بيان من حركة حماس بعد استهداف الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي

طائرات الاحتلال تدمر برج فلسطين في قطاع غزة

طيران الاحتلال يستهدف آبار المياه بمستشفى الشفاء

521646

الآن .. الاحتلال يجدد القصف على مجمع الشفاء الطبي

252578

اول تعليق من حماس على استهداف محيط مستشفى الشفاء

٦٦٦٦

مدير مستشفى الشفاء: الاحتلال يستهدف المستشفى للمرة الرابعة منذ فجر اليوم