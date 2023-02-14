الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء

فتح موسم صيد طائر الفرّ والسماح بصيد 15 طائر خلال كل رحلة صيد

الحجز التحفظي على أموال ورثة مالك مستشفى شهير خاص في عمّان

الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

وزارة الإدارة المحلية تعلن الليلة حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

بالفيديو .. لحظة وقوع حادث تصادم نتج عنه 3 اصابات في إربد

وزير المالية: الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح

فصل مـبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً

توقيع اتفاقية لإطلاق خدمة النشرات الدوائية الإلكترونية

الأمانة: الشوارع في عمان تنفذ بمواصفات فنية عالية

الثلاثاء، 14-02-2023 04:10 م

الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل وادي قانا بسلفيت

LXZg7


الوكيل الإخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية على مدخل وادي قانا شمال غرب بلدة ديراستيا بمحافظة سلفيت.

اضافة اعلان


وقالت مصادر لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية على مدخل الواد، لمنع تنقل المزارعين ووصولهم إلى المنطقة.


يشار إلى أنه في العام 1983 أدرج الاحتلال الاسرائيلي وادي قانا كمحمية طبيعية اسرائيلية، ويمنع الأهالي من العمل في اراضيهم والاستفادة منها، اضافة إلى أن الوادي يتعرض منذ سنوات لحملة شرسة من اقتلاع وحرق أشجار وشق طرق استيطانية، وإغراقه بالمياه العادمة، وطرد الأهالي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
j2lnZPQ3mV2dhBTVY5yQxOknUgYBWizCk7Gq9xcq

الاحتلال يجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها شمال أريحا

xAWfe

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس

QHjzG

إصابة فلسطيني برضوض في اعتداء مستوطنين شمال غرب نابلس

هدم 3

السلطات الإسرائيلية تهدم أربعة منازل في عكا

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بمواقف دولية رادعة لشرعنة وتعميق الاستيطان الاسرائيلي

ظظظ

الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في طوباس

أخبار متعلقة
b8Oiq

الاحتلال يخطر بالاستيلاء على 45 دونما ووقف البناء بمنشآت غرب سلفيت

هدم2

الاحتلال يهدم منشأة زراعية غرب سلفيت

33846C6-vid_1920x1080i25_t.mp4.00_00_10_24.Still001.jpg-69dbee27-3ad1-40db-be10-faa741842344

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في دير بلوط غرب سلفيت

AKGFg

الاحتلال يهدم منزلا في بيت صفافا

n9oCC

الاحتلال يحوّل أسيرين من جنين للاعتقال الإداري

fU5Yk

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت