إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة سلفيت

الوكيل الإخباري-أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة سلفيت.

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وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز بكثافة، أمام مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.



وأضافت المصادر ذاتها أن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا مفاجئا على طريق سلفيت- فرخة، وأوقفوا المركبات وفتشوها.



وفا

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