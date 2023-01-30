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الإثنين، 30-01-2023 02:34 م

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في دير بلوط غرب سلفيت

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الوكيل الإخباري- سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 إخطارات بوقف البناء بمنازل في بلدة دير بلوط، غرب سلفيت.

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وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء بمنازل قيد الإنشاء وبعضها مأهول بالسكان في منطقة النشر غرب البلدة، تعود للمواطنين الفلسطينيين رشاد محمد جودة، وعامر عبد الله، ونادي عارف جودة، وعلاء عزات عبد الله، وعادل يوسف عبد الله، ومحمود مصطفى عبد الله، ونور عبد الله افتيح، وإيهاب قاسم أبو العدس، وزهران موسى.


يشار إلى أن عدد الإخطارات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير بلوط وصل خلال الشهور الثلاثة الأخيرة إلى ما يقارب 45 اخطارا.

 

وفا

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