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الأربعاء، 02-02-2022 03:20 م

الاحتلال ينفذ عملية إنزال جوي جنوب غرب جنين

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الوكيل الإخباري-كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، من تواجدها العسكري ونفذت عملية إنزال جوي من طائرة عمودية في أراضي بلدة كفر راعي والرامة.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية جنوب غرب جنين ونفذت عملية إنزال جوي من طائرة عمودية في أراضي بلدة كفر راعي وقرية الرامة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون في تلك المنطقة وشنت حملات تمشيط وتفتيش واسعة.


وأضافت المصادر ذاتها، أن طائرة عمودية قامت بتصوير منازل قديمة تقع بين قريتي جلبون ودير ابو ضعيف شمال شرق جنين.

 

وفا

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