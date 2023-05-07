الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 12:30 م

الاحتلال يهدم منزلين في أريحا

ز


الوكيل الإخباري - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منزلين قيد الإنشاء في العوجا، ومضافة وبركسا في قريتي الجفتلك وفصايل، بمحافظة أريحا.

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وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها، هدمت منزلين قيد الإنشاء في المنطقة الغربية من العوجا، تقدر مساحتهما، بـ(200 و250) مترا مربعا، ويعودان  للمواطن محمد سميح البيراوي ونجله.


وأضاف، أن جرافات الاحتلال هدمت مضافة من الأسمنت والصفيح تقدر مساحتها بـ150 مترا مربعا في منطقة المصفح من الجفتلك تعود للفلسطيني يوسف سالم علي كعابنة، كما هدمت بركسا للأعلاف مساحته 100 متر مربع يعود للمواطن إبراهيم عبيات في قرية فصايل الوسطى.


وبذلك، هدم الاحتلال منذ مطلع العام الجاري 14 منزلا، ووجه إخطارات بالهدم لـ 55 منزلا ومنشأة، فيما ما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 6 شهداء من المحافظة.

 

وفا


 




 

 


 

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