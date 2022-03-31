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الخميس، 31-03-2022 03:26 م

الافراج عن الأسير مجد زيادة من رام الله بعد 20 عاما في الأسر

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الوكيل الإخباري-أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير مجد محمود زيادة (39 عاما) من مدينة رام الله، بعد 20 عاما قضاها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفرج عن الأسير زيادة الذي كان يقبع في سجن "هداريم" من حاجز الجلمة العسكري جنوب جنين، وكان في استقباله عدد من ذويه وأصدقائه.
واعتقل زيادة في 2/4/2002 وأُصدر عليه حكم بالسجن لمدة 30 عاما، وبعد نحو 15 عاما على اعتقاله تم تخفيض مدة حكمه إلى 20 عاما بعد جهود قانونية بذلها محامون.


وفقد زيادة، الابن الوحيد لعائلته من الذكور، والدته لطفية زيادة عام 2015 بعد صراع طويل خاضته مع المرض، وحرمه الاحتلال من وداعها، حيث كانت تتصدر المسيرات المساندة للأسرى في سجون الاحتلال.


وتمكن مجد خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته والحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير.

 

وفا

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