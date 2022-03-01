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الثلاثاء، 01-03-2022 03:46 م

قوات القمع تقتحم قسم (22) في عوفر واندلاع مواجهات مع الأسرى

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الوكيل الإخباري-اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، قسم (22) في سجن "عوفر".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين السجانين والأسرى، حيث تم نقل عدد من أسرى الجهاد الإسلامي للزنازين.

وأكد نادي الأسير، أن قسم (22) في "عوفر"، يعتبر من أكبر أقسام السّجن ويقبع فيه نحو (160) أسيرا.

ولفت إلى أنّ الأسرى واجهوا قوات القمع بالتكبير والطرق على الأبواب وذلك وفقا للمعلومات المتوفرة حتّى الآن، موضحًا أنّ إدارة السجون كثفت عمليات الاقتحام مؤخرًا، في محاولة منها لثني الأسرى عن الاستمرار في خطواتهم النضالية المستمرة منذ 24 يوما.

يذكر أن عدد الأسرى في "عوفر" نحو 900 أسير، من بينهم أطفال، وهو يعتبر من السجون المركزية.

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وفا

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