الأحد 23-04-2023
الوكيل الاخباري

مقتل عراقي جراء الأحداث بالسودان

حركة نشطة خلال أيام العيد على الأماكن السياحية والأثرية بالمملكة

القوات المسلحة : سنقوم بالإعلان عن أعداد الذين سيتم إجلائهم من السودان

الاحتلال يحذر: سنعود للاغتيالات والهجمات العسكرية

حركة سياحية نشطة في جبل القلعة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

عجلون: مطالب بدعم المشاريع السياحية في راجب

العيسوي يعزي عشيرة الشقيرات

حركة سياحية وتجارية نشطة في البترا

وصول أولى طائرات سلاح الجو إلى السودان لإجلاء أردنيين

الأحد، 23-04-2023 06:12 م

استنكار قيام الاحتلال برفع علمه على الحرم الابراهيمي

main_image6445438c4ee86


الوكيل الاخباري - استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ حاتم البكري، ما قامت به قوات الاحتلال من نصب للعلم الاسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف، والذي يعد تدنيساً للمكان المقدس والديني.

اضافة اعلان


وقال البكري في بيان له، اليوم الأحد، إن الاحتلال زاد في الآونة الأخيرة من وتيرة الاعتداء على الحرم الإبراهيمي الشريف من تنكيل بالمواطنين وإغلاق بواباته، وأخيراً وضع أعلامه على سطحه وجدرانه وهو بذلك يسعى لمخططه الاستيطاني للاستيلاء عليه وتحويله لكنيس يهودي بشكل كامل.


وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية تعمل لمنع هذا المخطط الاحتلالي، من خلال زيادة الوجود الفلسطيني داخل الحرم وساحاته، عبر إطلاق العديد من الفعاليات داخله سواء الفجر العظيم أو إطلاق للمسابقات وزيادة عدد موظفيه، وغيرها من المجهودات.


ودعا البكري كافة المؤسسات الوطنية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الحرم الإبراهيمي، مجددا دعوته لأبناء الشعب الفلسطيني المرابط على هذه الأرض بالرباط داخل الحرم واروقته لمنع مخطط الاحتلال من الاستيلاء على كامل الحرم الإبراهيمي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ac51cc4d-ukp1n

الاحتلال يحذر: سنعود للاغتيالات والهجمات العسكرية

الاحتلال٤

الاحتلال يعتقل شابين من القدس

ششش

وفاة شاب من يافا متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار

اريحا

الاحتلال يواصل إغلاق أريحا لليوم الثاني

main_image6443e70dea87d

الاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

احتلال مستو

مستوطنون يقتحمون قرية شمال شرق رام الله

أخبار متعلقة
مممم

4900 معتقل بسجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلًا

090523175616TSSU

الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس

dee399302be1f86c73564e6ff45a74ea

عشرات الآلاف يتوافدون للقدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى

w

الإحتلال يغلق المجال الجوي لمسافة 6 كم في الشمال والجنوب

1680867600567

الاحتلال يعتقل 650 مقدسيا منذ بداية نيسان

ججججججججججج

البرلمانان العربي والإفريقي يتفقان على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية