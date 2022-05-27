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الجمعة، 27-05-2022 07:56 م

البرلمان العربي يحذر من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام بالقدس

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الوكيل الاخباري - حذر البرلمان العربي، من خطورة وتداعيات مسيرة الأعلام التي تنظمها قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد المقبل بالقدس، على أمن واستقرار المنطقة، في تحد سافر واستفزازي للشعب الفلسطيني، والأمتين العربية والإسلامية.

ودان البرلمان العربي، ما أعلنته جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وممارسة الطقوس التلمودية ورفع الأعلام فيما يسمى بيوم توحيد القدس، بقرار إسرائيلي وحماية جيش الاحتلال، مؤكدا أنه اعتداء على المقدسات الإسلامية.

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