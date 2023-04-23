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الأحد، 23-04-2023 10:06 م

البرلمان العربي يدين اعتداء سلطات الاحتلال على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - دان البرلمان العربي اليوم، دخول قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك شرق القدس.

واستنكر البرلمان العربي في بيان التدخلات السافرة والمستمرة من قبل الشرطة وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم للمسجد الأقصى

 مؤكداً أن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغ 144 دونماً وسيبقى إسلامياً خالصاً "لا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه ملك خالص للمسلمين جميعا".

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