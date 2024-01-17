الأربعاء 17-01-2024
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الأربعاء، 17-01-2024 12:52 ص

البيت الأبيض: حماس ما زالت تهدد "إسرائيل"

حماس


الوكيل الاخباري - قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي ان واشنطن تعمل على تحديد الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى شمال القطاع.

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وذكر كيربي أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لا تزال تشكل "تهديدا نشطا" لإسرائيل وتهدد بشن هجمات مماثلة لهجوم 7 أكتوبر.

لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تأمل أن يؤدي سحب القوات الإسرائيلية من شمال القطاع إلى تخفيف الضغط والسماح بعودة السكان إلى تلك المنطقة.

 

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