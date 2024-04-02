الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

التعليم الفلسطينية: استشهاد 6050 طالبا منذ 7 أكتوبر

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الثلاثاء، 02-04-2024 06:24 م

التعليم الفلسطينية: استشهاد 6050 طالبا منذ 7 أكتوبر

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الوكيل الاخباري- قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 6050 طالبا وطالبة استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقصفه 408 مدارس.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في بيان، أن 6050 طالبا استشهدوا، و10 آلاف و219 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة (الغربية).

وذكرت أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5994 شهيدا و9890 جريحا، فيما استشهد في الضفة 56 طالبا وأصيب 329 آخرون، إضافة إلى اعتقال 105 من قبل جيش الاحتلال.

 




 

 


 

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