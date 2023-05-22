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الجامعة العربية تدين العدوان الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

الإثنين، 22-05-2023 01:40 م

الجامعة العربية تدين العدوان الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني

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الوكيل الاخباري - دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية العدوان المتصاعد وسياسة الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة اليمين الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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وحمل الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم الممنهجة وتداعياتها وتبعاتها.


وطالب أبو علي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المتعددة سيما مجلس الأمن، للانتقال من حالة الصمت و الاكتفاء بالشجب والإدانة، إلى التدخل المباشر والفوري، واتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير حماية دولية في الأرض الفلسطينية، تطبيقاً وإنفاذاً للقرارات الدولية ذات الصلة.


ودعا هيئات العدالة الدولية، سيما محكمة الجنايات الدولية لتحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصاتها في مساءلة مرتكبي هذه الجرائم البشعة، ووضع حد للعدوان والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية وبما يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.


وأكد الأمين العام المساعد إن استمرار حالة الصمت والعجز عن اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير الحماية طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، تشجع الاحتلال على مواصلة العدوان وارتكاب الجرائم، والاستهتار بالأرواح والممتلكات، ومقدسات وحقوق الشعب الفلسطيني.


بترا


 




 

 


 

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