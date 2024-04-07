الجامعة العربية تطالب بوقف العدوان على غزة وإعادة إعمار القطاع الصحي

الوكيل الإخباري - طالبت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف العدوان على قطاع غزة فوراً وإعادة إعمار القطاع الصحي المنهار وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع بشكل مستدام.

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جاء ذلك في تصريح للأمين العام المساعد لجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يحمل هذا العام شعار "صحتي حقي".



واستنكرت أبو غزالة، استمرار الاحتلال، بمنع وصول المساعدات الإنسانية لغزة ما يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية، مؤكدة أن ذلك يحمل آثار مدمرة على صحة الأمهات والأطفال وكبار السن.



وقالت إنه على منظمة الصحة العالمية والجميع مسؤولية استمرار تسليط الضوء على الكارثة الصحية والإنسانية غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والتحذير من العواقب الصحية الكارثية.



بترا