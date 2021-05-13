الخارجية الأمريكية تصف صواريخ المقاومة بالإرهابية ،، وتطلب احترام المقدسيين

الوكيل الإخباري - أنس عشا - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أنه من المؤسف سقوط قتلى بسبب أحداث العنف في المنطقة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد وقف إطلاق الصواريخ باتجاه الكيان الصهيوني وتعمل على ذلك عبر العديد من الجهات الدبلوماسية الفلسطينية، الصهيونية، والعربية.

اضافة اعلان



ووصف برايس صواريخ المقاومة بالإرهابية، ومؤكدا اسفه لسقوط ضحايا أطفال من الجانب الفلسطيني، وكاشفا أن سبب هذا التوتر هو ما جرى في حي الشيخ جراح بالقدس، طالبا من الاحتلال معاملة سكانه بإحترام.

وأعلن في حديثه لإحدى الفضائيات العربية دعم بلاده لجلسة مفتوحة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، طالبا من الجانبين وقف أيّ استفزازات كالاستيطان وهدم المنازل والهجمات الإرهابيّة على حد وصفه .