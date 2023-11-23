الخارجية الروسية تعلن إجلاء 653 روسيّا وذويهم من الفلسطينيين عن قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الخارجية الروسية إجلاء 653 مواطنا روسيّا وذويهم من الفلسطينيين من نحو 900 مواطن طلبوا إجلاءهم عن قطاع غزة.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 22 نوفمبر وصل إلى موسكو 28 روسيّا وفلسطينيا من أفراد عائلاتهم في مجموعة جديدة من المواطنين الذين يتم إجلاؤهم عن قطاع غزة".



وأضاف البيان أن 82 مواطنا روسيا وذويهم من الفلسطينيين دخلوا مصر عبر معبر رفح الحدودي.



وتابعت: "تم إجلاء 653 مواطنا من حوالي 900 طلبوا إجلاءهم من قطاع غزة وتم تسجيل وصول 553 شخصا إلى روسيا من القاهرة على متن طائرات وزارة الطوارئ الروسية".



وأشادت الوزارة بالمساعدة التي قدمت من جانب السلطات المصرية والإسرائيلية والفلسطينية والقطرية في تنفيذ إجراءات الإجلاء.



وأضاف البيان أن "البعثات الدبلوماسية الروسية في القاهرة وتل أبيب ورام الله والإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطوارئ والإدارات الأخرى تواصل جهودها المنسقة بهدف الإجلاء السريع والآمن للمواطنين الروس من منطقة الصراع".



روسيا اليوم