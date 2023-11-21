بوتين يدعو لتهدئة طويلة الأمد في غزة وتسوية النزاع بجهود دولية مشتركة

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

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أدلى بوتين بهذا التصريح خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا، ووصفها بوتين بأنها جاءت في الوقت المناسب.



وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقا عميقا، مشيرا إلى أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى بدون تخدير تثير مشاعر خاصة.



وقال بوتين إن التاريخ أثبت عدم جدوى المحاولات الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمفردها، وروسيا تدعو إلى بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي لإنهاء الصراع، مشددا على موقف روسيا الثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.



وأعرب بوتين عن امتنانه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.

RT