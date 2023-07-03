الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال على جنين

الوكيل الاخباري -

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدوان الاحتلال الهمجي على الشعب الفلسطيني في جنين ومخيمها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياته وما يسفر عنه من جرائم ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم.وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن هذا العدوان يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية لتكريس منطق القوة العسكرية في التعامل مع الشعب الفلسطيني الأعزل وقضيته العادلة بديلا عن الحلول السياسية للصراع.وطالبت الخارجية بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان فورا، ودعت الجنائية الدولية إلى الخروج عن صمتها والبدء بمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.