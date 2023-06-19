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الإثنين، 19-06-2023 02:07 م

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 بينهم طفل و45 مصابا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع شهداء مدينة ومخيم جنين إلى أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة 45 آخرين منهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على جنين.اضافة اعلان


والشهداء، هم، الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 25 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، وأعلن عن استشهادها في وقت لاحق، فيما نُقلت 19 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها 4 إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات "أباتشي"، اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على مدينة ومخيم جنين.


بترا

 




 

 


 

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