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الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

الخميس، 22-02-2024 12:57 م

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

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الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بوقف فوري وعاجل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة انه السبيل الوحيد لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

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وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان، صدر عنها، اليوم الخميس، أن وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم هو بداية لا بد منها؛ لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وبما يؤدي إلى طي صفحة الحروب، ودوامة العنف، وتحقيق أمن المنطقة، والعالم، واستقرارهما، وازدهارهما.


وأشارت إلى أن ما يتعرض له قطاع غزة وسكانه من إبادة وكارثة إنسانية وتجويع غير مسبوق في التاريخ البشري يأتي في ظل غياب أية استجابة من الجانب الإسرائيلي للمطالب الدولية بشأن حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل غياب أية خطة إسرائيلية واضحة للتعامل مع المساعدات وتأمينها للمدنيين.


وأضافت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في محاولاتها لتكريس احتلالها لقطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وفرض المنطق الأمني العسكري في التعامل معه، بعيدا عن أية رؤى، أو آفاق سياسية، في حين أن الحلول الأمنية العسكرية أثبتت فشلها في التعامل مع الشعب الفلسطيني.


 




 

 


 

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