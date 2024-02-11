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الأحد، 11-02-2024 08:04 ص

جنيف.. آلاف يتظاهرون تضامنا مع فلسطين

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الوكيل الاخباري - شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مظاهرة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

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وتجمع المتظاهرون في ساحة "بارك دي كروبيت"، وساروا باتجاه مركز المدينة.
ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات تعبر عن الدعم لفلسطين، مرددين هتافات ضد "إسرائيل".


وعبر المتظاهرون عن مطالبهم بإنهاء "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وإعلان الوقف الفوري لإطلاق النار.


ومن خلال الهتافات واللافتات، أعرب المتظاهرون عن ردود فعل غاضبة تجاه نقص الطعام والجوع في غزة وما نجم عنه من وفيات، ودعوا إلى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والمتواصلة إلى القطاع.


 




 

 


 

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