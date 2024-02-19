الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 19-02-2024 12:32 م

المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

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الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الشعب الفلسطيني يتم إنكار حقه في الوجود وفي تقرير المصير.

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وأضاف في كلمة أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية ولم يعد هناك أي حرية أو مكان آمن.


وتابع " الإبادة الجماعية في غزة هي نتيجة لغياب العقاب ومحاسبة إسرائيل ومن الواجب وقف ممارسات الاحتلال ويجب أن ينتصر القانون الدولي".


وأشار إلى أن إسرائيل طردت ثلثي السكان من أراضيهم في بداية النكبة ثم احتلت مزيدا من الأراضي.


وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط.


 




 

 


 

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