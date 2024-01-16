الثلاثاء 16-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان عاجل صادر عن وزارة الخارجية القطرية

البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها

وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة

الدويري يُحذر : هذه إشارات خطيرة !

القسام : عملية نوعية والمروحيات تهرع لإنتشال القتلى والجرحى

الحوثيون: استهداف سفينة كانت متوجهة إلى الاحتلال

صدور ارادة ملكية سامية

تكريم خريجي الفوج الثالث من طلبة المعهد الانتخابي الأردني

الاحتفال بيوم الشجرة في لواء الكورة

وزير العدل يلتقي سفير سلطنة عُمان

عاجل

قطر: اتفاق لإدخال مساعدات لغزة لقاء أدوية لمحتجزين إسرائيليين

الثلاثاء، 16-01-2024 10:09 م

الدويري يُحذر : هذه إشارات خطيرة !

1202413183619794110514


الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن هناك إشارات خطيرة صادرة عن مسؤولين للاحتلال الإسرائيلي تكشف توجها لإجراء عملية عسكرية جديدة موسعة في شمال قطاع غزة بعد الإعلان عن الانسحاب منه

وأضاف الدويري أن هذه التصريحات الصادرة عن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ومسؤولين آخرين تتحدث عن أن إسرائيل قد تكون مجبرة على القيام بعملية جديدة، بسبب التخوف من احتمالية إعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإعادة بناء قدراتها القتالية مرة أخرى

وتأتي هذه الإشارات -حسب الدويري- عقب استمرار إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من المنطقة الشمالية، رغم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشكل رسمي انتهاء العملية البرية في الشمال، مما يؤكد عدم انسجام حديثه مع الواقع على الأرض

وكان هاليفي قد صرح مؤخرا بأن هناك تآكلا للإنجازات المحققة في الحرب، مضيفا "من الممكن أن نضطر لأن ننشط مجددا في المناطق التي أنهينا فيها الحرب"، في حين اعتبر الوزير في المجلس الوزاري الأمني المصغر جدعون ساعَر أن سحب قوات من غزة كان قرارا خاطئا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202411224030724736722

بيان عاجل صادر عن وزارة الخارجية القطرية

22

البيت الأبيض: إسرائيل انتقلت لمرحلة أقل حدة في عملياتها

11

وقفة في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب على غزة

222

القسام : عملية نوعية والمروحيات تهرع لإنتشال القتلى والجرحى

555

القسام تستهدف آليات وتشتبك مع جنود وتعرض مسيّرة إسرائيلية استولت عليها

33

وائل الدحدوح يغادر غزة .. لهذا السبب

أخبار متعلقة
1202450945979518101

اللواء الدويري: المعارك الحاسمة تدور في وسط غزة

11

الدويري : لهذا سحبت إسرائيل 5 ألوية من غزة

12202330211022414455510

الدويري يتحدث عن اغتيال صالح العاروري

12024102016607557183

الدويري: هذه هدية المقاومة للاحتلال بداية رأس السنة

12202324215940278207955

هكذا رد الدويري على مقاوم قسامي صرخ باسمه

1220232022327612217724

الدويري : هذه الورقة الوحيدة الرابحة بيد حماس