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الرئيس المصري: أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية

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كتائب القسام تستهدف 3 آليات إسرائيلية بشمال غرب غزة

السبت، 11-11-2023 03:02 م

الرئيس المصري: أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية

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الوكيل الإخباري- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العربية الإسلامية، إن أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

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وأضاف السيسي: "نؤكد اليوم مجددا إدانتنا لقتل المدنيين ونشدد على أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة".


وطالب بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط ومنع تهجير الفلسطينيين إلى خارج أرضهم.


وأكمل: "نطالب بصيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967".


واختتم الرئيس المصري : "نحذر من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسعها في المنطقة ويجب إجراء تحقيق دولي في انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة".



 




 

 


 

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