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السبت، 14-05-2022 08:30 م

السلطة الفلسطينية تحذر من عواقب وخيمة لاستمرار اقتحامات المسجد الأقصى

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الوكيل الاخباري - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ "أشد العبارات" دعوات الجمعيات الاستيطانية وما يسمى اتحاد منظمات جبل الهيكل لاقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى وباحاته الأحد.

وتهدف الدعوات إلى حشد أوسع مشاركة في تلك الاقتحامات خلال فترتي الصباح ومنتصف النهار، وفق وزارة الخارجية الفلسطينية التي اعتبرت أن الدعوات إمعان إسرائيلي بتكريس الاقتحامات كأمر مفروض بالقوة على واقع المسجد الأقصى.

وقالت الوزارة في بيان، إن الدعوات تهدف أيضا إلى "تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا"، ما "يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الحفاظ على الواقع القائم في المسجد وعدم تغييره.

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