الشرطة الفلسطينية: القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في الخليل

الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الفلسطينية ، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في غربي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، بأن "التاجر كان مطلوبًا لشرطة مكافحة المخدرات بعدة قضايا وجرائم تتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة، وهو هارب من وجه العدالة منذ عدة سنوات".



وأوضح ارزيقات أن "معلومات تلقتها الشرطة تعلقت باختباء التاجر داخل منزل في بلدته غرب الخليل، حيث تحركت قوة من الشرطة للمكان وتم القبض عليه".

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

صفا