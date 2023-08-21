الصحة العالمية ترصد متحورا جديدا لكورونا في "إسرائيل"

الوكيل الاخباري - كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، عن رصد أول إصابة بمتحور جديد من فيروس كورونا في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، قبل يومين، في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الأميركية أنهما تراقبان عن كثب متحوّرا جديدا من "كوفيد 19"، رُصد في دول بينها إسرائيل.

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وكشفت قناة (كان 11) أن أول حالة إصابة بالمتحور BA2.86 (بي.إيه.2.86) الذي كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنها صنفته على أنه "متحور تحت المراقبة"، سجلت في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، دون الكشف عن حالة الإصابة أو هوية المصاب أو مصدر العدوى.



وأشارت "كان 11" إلى أن المتحور الجديد "بي.إيه.2.86" يحيّر الخبراء في منظمة الصحة العالمية نظرا للعدد الكبير من الطفرات الذي يحمله، والتي تجاوزت 36 طفرة، إذ قرّرت المنظمة تصنيف المتحوّر الجديد "ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة".



ونقلت القناة عن مدير قسم المختبرات في مستشفى "إيخيلوف"، حانوخ غولدشميت، أن الحالة التي تم اكتشافها في المستشفى يوم الخميس الماضي، هي "الأولى التي يتم رصدها في العالم"، وبعد ذلك تم اكتشاف حالات في الدنمارك وإنجلترا والولايات المتحدة.



وأضاف أن "احتواء السلالة الجديدة من كورونا على هذا العدد الكبير من الطفرات، مؤشر على أنها قد تقاوم قدرة اللقاح على التعامل معها، وبالتالي تشكل مصدر قلق لمنظمة الصحة العالمية التي قررت مراقبتها عن كثب".

وفا