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السبت، 10-04-2021 02:37 م

ضد الاستيطان

القدس .. إصابة 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال اعتصاما أسبوعيا

ح
من المصدر


الوكيل الإخباري - أصيب 9فلسطينيين بينهم مصور صحفي، الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتصام الأسبوعي ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة 9 مواطنين، منهم 4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من بينهم مصور صحيفة القدس محمود عليان، و5 آخرين نتيجة اعتداء شرطة الاحتلال عليهم بالضرب والتنكيل.

وطالب المشاركون بوقف قرارات محاكم الاحتلال القاضية بإخلاء وتهجير عائلات حي الشيخ جراح من منازلها لصالح جمعيات استيطانية، ودعم صمود سكان الحي.
وينفذ أهالي الشيخ جراح اعتصاما أسبوعيا في أراضي ضد سياسة الاستيطان والاستيلاء على المنازل، وتهجير المواطنين.

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المصدر : وفا 

 

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