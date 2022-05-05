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الخميس، 05-05-2022 04:36 م

القضاء الإسرائيلي يمهّد لتهجير 1200 فلسطيني بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة حقوقية دولية، الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية، أصدرت قرارا جديدا، يُمهّد الطريق “للتهجير القسري لمئات الفلسطينيين”، في منطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة الغربية.

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وقال المجلس النرويجي للاجئين (مؤسسة دولية حقوقية غير حكومية تنشط بالضفة الغربية) في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: “رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأربعاء، جميع الالتماسات ضد الترحيل القسري لما يصل إلى 1200 فلسطيني في جزء كبير من مَسافر يطّا الذي أعلنته إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة”.


وأضاف: “يحاول الجيش الإسرائيلي طرد الفلسطينيين من مَسافر يطّا منذ 40 عامًا على الأقل، بعد تصنيف 7400 فدان من الأراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بملكية خاصة، على أنها (منطقة إطلاق نار)”.


وتابع: “أخبر سكان المنطقة مجلس اللاجئين النرويجي مؤخرًا أن إعلان معظم المنطقة كمنطقة تدريب عسكرية مغلقة، كان مجرد ذريعة لإسرائيل للاستيلاء على أراضيهم”.


ويواجه آلاف الفلسطينيين في جنوبي الضفة الغربية، مخاطر التهجير من أراضيهم التي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستخدمها كمناطق تدريبات.


وقالت كارولين أورت، مديرة المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين: “هذا الحكم القضائي يفتح الباب فعليًا للجيش الإسرائيلي لاقتلاع مجتمعات فلسطينية بأكملها، تعيش في مَسافر يطّا منذ عقود”. ( الاناضول) 


 




 

 


 

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