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الأربعاء، 11-10-2023 01:25 م

مصادر مصرية ترد على علمها بنوايا هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل

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الوكيل الإخباري-نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ هجومها.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الموقف المصري معلوم للجميع وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد نفى صحة التقرير الذي تحدث عن تلقي نتنياهو تحذريا من المخابرات المصرية حول خطط حركة "حماس" قبل 10 ايام من بدء عملية "طوفان الأقصى".

وجاء تصريح مكتب رئاسة الوزراء الإسرائيلية ردا على تقرير نشرته وسائل إعلام عبرية تحدثت فيه تلقي نتنياهو تحذيرات رئيس المخابرات المصرية عباس كامل من "شيء غير عادي من اتجاه غزة"، على وشك الحدوث.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه بالرغم من الرسالة التي تلقتها تل أبيب، فإن إسرائيل واصلت التركيز على الوضع في الضفة الغربية وقللت من أهمية التهديد القادم من غزة.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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