الهلال الأحمر يخطط لإنشاء مخيم للاجئين بخان يونس

الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في مدينة خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب شرقي قطاع غزة.

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وقالت المنظمة عبر منصة "إكس" إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري على إنشاء مخيم منظم للنازحين في خان يونس، وسيضم في مرحلة أولى 300 خيمة.



وستخصص خيم المرحلة الأولى للنازحين من عائلات الطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية في الهلال الأحمر، مع إضافة ألف خيمة لاحقا لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع.

