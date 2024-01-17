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الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

الأربعاء، 17-01-2024 12:46 م

الهلال الاحمر الفلسطيني: 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

نننن


الوكيل الاخباري - استُشهد اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال، استهدف حارة التمام في مخيم طولكرم.

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وقال شهود عيان من داخل المخيم، إن طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من الشبان في حارة التمام داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة.


وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.


وكانت قوات الاحتلال قد منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف.


وحاصرت قوات الاحتلال مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.


 




 

 


 

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