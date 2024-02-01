انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب جزئي للاحتلال من خان يونس

الوكيل الاخباري - انتشلت طواقم الإسعاف اليوم الخميس جثامين عدد من الشهداء من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد انسحاب جزئي لآليات الاحتلال، بينما اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثالثة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني، وسط استمرار الاشتباكات غرب مدينة غزة.

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وأكد مراسل الجزيرة استشهاد 42 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة وجنوبه خلال الساعات الـ24 الماضية، وأفاد بوصول جثامين 14 شهيدا إلى مستشفى ناصر بخان يونس بعد تراجع آليات الاحتلال من محيط المستشفى.



وأفاد المراسل باستشهاد شابين وإصابة آخرين في قصف منزل لعائلة أبو فياض بالمخيم الجديد غربي النصيرات وسط قطاع غزة، مضيفا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلا في دير البلح وأرضا زراعية في قرية المصدر وسط القطاع.



وأكد سماع أصوات اشتباكات كثيفة شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، مشيرا إلى أن الاشتباكات تتواصل منذ ساعات الصباح الأولى غرب غزة.