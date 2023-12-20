بالفيديو - عملية جديدة بالخليل ضد جنود الاحتلال واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري- استشهد منفذ محاولة دهس استهدفت جنودا إسرائيليين بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل وفقا لما نقلت الجزيرة عن هيئة البث الاسرائيلية
واضافت هيئة البث الاسرائيلية ان محاولة دهس الجنود الاسرائيليين حالت دون وقوع اصابات
فيما أفاد مراسل الجزيرة مسبقا بإصابة سائق سيارة فلسطيني عند مدخل مستوطنة كريات أربع بالخليل "إثر اشتباه في محاولة دهسه جنودا".
#فيديو | لحظة إطلاق قوات الاحـ.ـتـ.ـلال النار تجاه فلسطيني في مركبته قرب مفرق "بيت عينون" في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عمــلية دهس #الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/tO53PSNIz6— الوكل الإخباري (@alwakeelnews) December 20, 2023
مصادر محلية: لحظة إطلاق جنود الاحتلال النار على سائق مركبة قرب مفرق بيت عينون في الخليل بدعوى محاولته تنفيذ عمـــلية دهس. pic.twitter.com/o14sCcZH7Y— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 20, 2023