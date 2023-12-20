بالفيديو - عملية جديدة بالخليل ضد جنود الاحتلال واستشهاد المنفذ

الوكيل الإخباري- استشهد منفذ محاولة دهس استهدفت جنودا إسرائيليين بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل وفقا لما نقلت الجزيرة عن هيئة البث الاسرائيلية

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واضافت هيئة البث الاسرائيلية ان محاولة دهس الجنود الاسرائيليين حالت دون وقوع اصابات

فيما أفاد مراسل الجزيرة مسبقا بإصابة سائق سيارة فلسطيني عند مدخل مستوطنة كريات أربع بالخليل "إثر اشتباه في محاولة دهسه جنودا".