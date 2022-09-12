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الإثنين، 12-09-2022 10:37 ص

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في قطاع غزة

احتلال بحر


الوكيل الاخباري - أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، النار وقنابل الغاز السام تجاه مراكب الصيادين في بحر محافظة شمال قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في بحر بلدة بيت لاهيا شمالا، وأجبرتهم على مغادرة البحر.


وكانت بحرية الاحتلال استهدفت فجر اليوم مراكب الصيادين العاملين في بحر محافظتي خان يونس ورفح جنوبا على بعد ميلين وحاصرت الصيادين قبل أن تجبرهم على المغادرة.


يشار إلى أن بحرية الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة.

 

وفا


 




 

 


 

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