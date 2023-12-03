بسبب إجراءات الاحتلال: اغلاق 50 محلا تجاريا وتسجيل خسائر اقتصادية كبيرة في قلقيلية

الوكيل الاخباري-

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قال مدير وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قلقيلية حسام الشاعر، إن 50 محلا تجاريا أغلق بشكل كامل، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلية، منذ بدء العدوان الشامل على الفلسطينيين في غزة والضفة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وبين الشاعر أن محافظة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان وجدار الفصل العنصري ومنذ بداية العدوان تسجل خسائر اقتصادية كبيرة خاصة بعد أن أغلق الاحتلال الحاجز العسكري المخصص لدخول العمال الفلسطينيين إلى أراضي الـ48، ما أدى إلى إغلاق جميع المحال التجارية المحاطة بالحاجز وتقدر بـ50 محلا تجاريا.وأضاف "إغلاق الاحتلال مداخل بعض القرى مثل (عزون وكفر لاقف والنبي إلياس) بالبوابات الحديدية وأيضا بعض القرى المجاورة الأخرى بوضع سواتر ترابية على مداخلها ونقاط تفتيش على 17 موقعا أدى إلى إغلاق المحال التجارية القريبة من تلك الحواجز.وأشار إلى أن بعض المنشآت الصناعية تعرضت لعجز مالي كبير أدى إلى تقليص أعداد الأيدي العاملة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في المحافظة إلى جانب البطالة في صفوف العمال العاملين في أراضي الـ48.وبين الشاعر أن الحركة الشرائية ضعيفة جدا بسبب قلة السيولة كما أن نسبة التحصيل الضريبي انخفضت بشكل كبير لدى مديرية الدخل والقيمة المضافة.