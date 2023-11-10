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"يديعوت أحرونوت" تكشف عدد الإصابات بصفوف جيش الاحتلال في غزة

الجمعة، 10-11-2023 10:36 ص

أردوغان: على إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة

و


الوكيل الاخباري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حماس لا تسعى للاحتفاظ بالمدنيين كرهائن تحت سيطرتها.

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وأضاف أردوغان أنه على إسرائيل أن تحرر الفلسطينيين في سجونها وبسرعة، وعلى حماس أن تفرج عن الرهائن أيضا.


ونوه أن أيام سيئة تنتظر نتنياهو، وما نسبته 60 إلى 70% من الشعب الإسرائيلي تعارضه.


وتابع" هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في غزة، ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك ونخطط بدقة للخطوات التي سنقوم بها عقب وقف إطلاق النار، ونطور معادلات لتأسيس سلام مستدام."


وختم" يجب زيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة."


 




 

 


 

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