بعد اعلان غالانت.. ماذا يعني الغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة ؟

الوكيل الإخباري-

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أعلن وزير الدفاع في الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إلغاء سريان قانون "فك الارتباط" في المستوطنات، التي تم إخلاؤها في شمال الضفة الغربية.وسيسمح إلغاء قانون "فك الارتباط" شمال الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها، هي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".وكانت هذه المستوطنات أخليت عام 2005 بعد تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خطة "فك الارتباط الأحادية".وفي مارس 2023، تم في الكنيست إقرار قانون إلغاء فك الارتباط.وقال غالانت، الأربعاء: "خطوة تاريخية، وتطبيق قانون إلغاء الانفصال سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".هذا وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنه بعد قرار الإلغاء "لن يعتبر بقاء الإسرائيليين في المستوطنات المعنية جريمة جنائية".وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسائيل سموترتيش طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب "إجراءاتها الأحادية الجانب ضد إسرائيل".وقال سموترتيش في رسالة وجهها لنتنياهو إنه يطالب بالمصادقة على آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات.كما طالب سموترتيش بإقامة مستوطنة ردا على أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية.وكذلك طالب بإلغاء "المخطط النرويجي"، وتعزيز المستوطنات في الضفة.