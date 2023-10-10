بعد تحذير القسام باخلاء عسقلان .. وسم الساعة الخامسة يتصدر منصة "إكس"

الوكيل الإخباري- تصدر وسم #الساعة_الخامسة منصة التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقاً ، وذلك بعد التحذير الصادر من كتائب القسام إلى سكان مدينة عسقلان بضرورة إخلائها.

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وفي التفاصيل، أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام في بيان قوي اللهجة اليوم الثلاثاء، قائلاً: "رداً على جريمة تهجير العدو لأهلنا وإجبارهم على النزوح من منازلهم في عدة مناطق من قطاع غزة، نمهل سكان مدينة عسقلان المحتلة حتى الساعة الخامسة مساءً لمغادرتها، وقد اعذر من انذر ".



كما وتصدر وسم عملية #طوفان_الاقصى لليوم الرابع على التوالي منصة التواصل "اكس"



