بلدية غزة: اليونيسف لم تسلمنا الوقود الذي وعدت به بالهدنة

الوكيل الاخباري - قالت بلدية غزة إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وعدتها خلال الهدنة بتسليم الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه، غير أن اليونيسيف لم ترسل الوقود حتى الآن.

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وأكدت البلدية أن الأطفال في مدينة غزة وشمال القطاع يموتون لعدم توفر رشفة ماء واحدة، وطالبت اليونيسيف بتفسير لماذا لم ترسل الوقود.



وحذرت من تفشي الأمراض نتيجة عدم وجود وقود لتشغيل آليات البلدية لجمع النفايات ورفع الركام وضخ المياه.



كما طالبت بتوفير الوقود حتى تستطيع توفير الخدمات الأساسية لـ 700 ألف شخص ما زالوا يعيشون في غزة والشمال.



يشار إلى أن الهدنة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الأول الماضي واستمرت أسبوعا.