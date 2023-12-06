إعلام عبري: توصية بالموافقة على طلب أمريكي لزيادة كمية الوقود بغزة

الوكيل الاخباري - ذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، أن المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال الإسرائيلي توصي بالموافقة على طلب أمريكي لزيادة كمية الوقود بغزة.

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وأضافت المصادر، أن المؤسسة الأمنية اقترحت أن تكون زيادة كميات الوقود التي تدخل غزة تدريجية.



وطلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاحتلال الإسرائيلي السماح بإدخال مزيد من الوقود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وبحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قوله إن "الحكومة الإسرائيلية لم تكن تسمح في وقت مبكر من يوم الجمعة بدخول الوقود"، في إشارة إلى يوم انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعا.



