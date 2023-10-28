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السبت، 28-10-2023 07:38 م

بوريل يدعو إلى هدنة في الأعمال الحربية في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري- دعا رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل السبت إلى "هدنة في الأعمال الحربية" في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف الإسرائيلي.

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وقال بوريل عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها. استشهاد عدد هائل من المدنيين بينهم أطفال. هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي"، مضيفا "ثمة حاجة ملحة إلى هدنة في الأعمال الحربية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية".

وفي وقت سابق، طالب بوريل بتوفير مساعدات أكبر وبشكل أسرع لغزة، مؤكدا أن بروكسل ستدرس الدعوة إلى "هدنة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف.

وقال المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن قبيل اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد: "ما هو المهم؟ المهم هو مساعدات أكثر وأسرع، وخصوصا إدخال المواد الأساسية التي يمكنها أن تعيد توفير المياه والكهرباء".

 




 

 


 

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