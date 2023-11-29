بيان صادر عن حركة حماس فجر الاربعاء

الوكيل الاخباري - دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الصحفيين والوكالات الإعلامية إلى تكثيف حضورها إلى قطاع غزة لمعاينة حجم الدمار الذي حل بالقطاع جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقالت الحركة في بيان إنها تدعو الصحفيين ووكالات الأنباء العالمية إلى تكثيف حضورها إلى قطاع غزة، للاطلاع على "حجم الدمار والإبادة التي ارتكبها الاحتلال وجيشه النازي بحق الأطفال والمدنيين العزل وكافة البنى التحتية".



وأشار البيان إلى أن العثور على عشرات الجثامين لمدنيين فلسطينيين تحت الأنقاض في منطقة الصبرة وغيرها من مناطق مدينة غزة .

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