بيان عاجل صادر عن وزارة الخارجية القطرية

الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بالأنصاري عن نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع،



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الأدوية والمساعدات سترسل غدًا إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، على متن طائرتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.



وأكد الدكتور الأنصاري، استمرار الجهود مع الشركاء الإقليميين والدوليين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الجوانب الإنسانية والإخلاء الطبي في إطار الجهود القطرية لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

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