تحديث .. القسام تدمر 6 آليات صهيونية بما فيها دبابتين منذ صباح اليوم

الوكيل الإخباري- اعلنت كتائب القسام صباح اليوم الخميس انها تمكنت من تدمير 6 آليات صهيونية بما فيها دبابتين صهيونيتين بقذيفة "الياسين105" .



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حيث اكدت الكتائب منذ قليل انها تمكنت من تدمير 3 آليات وجرافة صهيونيةً على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين105"

كما قالت انها تمكنت من تدمير دبابةً صهيونيةً شمال الشيخ رضوان بقذيفة "الياسين105"

واضافت انها دمرت صباح اليوم دبابةً صهيونيةً في منطقة التوام بقذيفة "الياسين105" .

وتنشر كتائب القسام بشكل دوري حصيلة استهداف والتدمير الكلي او الجزئي لدبابات وناقلات جند للاحتلال الاسرائيلي التي يتم استهدافها من المقاومة في غزة حيث اعلنت انها تمكنت من تدمير 16 آلية صهيونية كليًا أو جزئياً في مختلف محاور القتال، ونفذوا عمليات قنص واستهدفوا القوات الراجلة بمختلف الأسلحة وأوقعوا فيها إصاباتٍ محققة، كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون يوم امس الاربعاء .

