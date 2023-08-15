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تشييع جثماني الشهيدين نجوم والولجي في أريحا

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الثلاثاء، 15-08-2023 09:04 ص

تشييع جثماني الشهيدين نجوم والولجي في أريحا

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الوكيل الاخباري - شيع أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين الطفل قصي عمر الولجي، والشاب محمد ربحي نجوم، إلى مثواهما الأخير.

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وانطلق موكب جنازة شهيدي أريحا من مستشفى أريحا الحكومي، ثم توجه مشيعو الشهيد محمد ربحي النجوم (25 عاما) إلى منزل عائلته في عقبة جبر، ومن ثم إلى مقبرة الشهداء في المخيم، فيما شُيع جثمان الشهيد قصي عمر الولجي (16 عاما) إلى منزل عائلته في حي كتف الواد وسط أريحا، ومن ثم انطلق موكب التشييع إلى مسجد أريحا القديم.


وندد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين، بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للاحتلال.

 

وفا


 




 

 


 

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